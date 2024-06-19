Gönül coğrafyası Balkanlar’da Kurban Bayramı

Gönül coğrafyası Balkanlar'da da bayram heyecanı var. Hem Bosna Hersek'te hem de Sırbistan'da başkentler ziyaretçilerle doldu taştı. Detaylar Sevda Dükkancı'nın özel haberinde...

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