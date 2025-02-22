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Gönen’de facianın eşiğinden dönüldü: Süt tankeri karşı şeride geçti!

Gönen'de facianın eşiğinden dönüldü: Süt tankeri karşı şeride geçti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.02.2025 22:53
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Ekşidere-Balcı yolunda seyir halinde olan bir aile, ölümden döndü. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, karşı yönden gelen bir süt tankeri kamyonunun hatalı şekilde şeridine girdiğini fark eden sürücü, son anda direksiyonu kırarak kazadan kurtuldu.
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Gönen’de facianın eşiğinden dönüldü: Süt tankeri karşı şeride geçti!
Gönen’de facianın eşiğinden dönüldü: Süt tankeri karşı şeride geçti!
Gönen'de facianın eşiğinden dönüldü: Süt tankeri karşı şeride geçti!
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