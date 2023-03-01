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Gölün su seviyesi yükseldi! Tabiat parkı 2 metre kaydı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2023 09:46
Adıyaman'da bulunan Gölbaşı Gölü'nde depremde tonlarca toprağın kayması sonucu su seviyesi yükseldi. Kayan toprak yığınları ve yükselen su seviyesiyle tabiat parkındaki banklar ve piknik alanları su içinde kaldı.
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