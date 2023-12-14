Göller Ekspresi gündüz seferlerine başlıyor

İzmir ve Isparta'yı birbirine bağlayan Göller Ekspresi'ne yeni tren seferleri konuluyor. Gece yapılan seferler artık gündüz de sefer yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Sefer yçe aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN