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Göller Ekspresi gündüz seferlerine başlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 09:59
İzmir ve Isparta'yı birbirine bağlayan Göller Ekspresi'ne yeni tren seferleri konuluyor. Gece yapılan seferler artık gündüz de sefer yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Sefer yçe  aktardı.
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