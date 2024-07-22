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Göle düşen otomobilde can veren anne, baba ve iki kardeşin cenazesi köylerine uğurlandı

Göle düşen otomobilde can veren anne, baba ve iki kardeşin cenazesi köylerine uğurlandı

İHA
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Giriş: 22.07.2024 10:22
Adana'da göle düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve iki kardeşin cenazesi gözyaşları içinde aileleri tarafından teslim alınarak, defnedilmek için köylerine götürüldü.
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