22 Temmuz 2024, Pazartesi
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Göle düşen otomobilde can veren anne, baba ve iki kardeşin cenazesi köylerine uğurlandı
Adana'da göle düşen otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve iki kardeşin cenazesi gözyaşları içinde aileleri tarafından teslim alınarak, defnedilmek için köylerine götürüldü.