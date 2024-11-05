05 Kasım 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Göle akan yabancı maddeyi amatör balıkçılar fark etti! Ekipler temizlik için seferber oldu

Göle akan yabancı maddeyi amatör balıkçılar fark etti! Ekipler temizlik için seferber oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2024 20:44
Sakarya'nın ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde amatör balıkçıların fark ettiği akaryakıt benzeri madde ekipleri harekete geçirdi. Göle emici bariyerler koyan ekipler, maddenin otoyolda meydana gelen kaza neticesinde biriken maddenin suya aktığını öngörüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İş makineleri ile güpegündüz define aradılar!
İş makineleri ile güpegündüz define aradılar!
Amca çocuklarının silahlı kavgası kanlı bitti!
Amca çocuklarının silahlı kavgası kanlı bitti!
Göle akan yabancı maddeyi amatör balıkçılar fark etti!
Göle akan yabancı maddeyi amatör balıkçılar fark etti!
Yangında kuşları telef olan küçük kıza sürpriz!
Yangında kuşları telef olan küçük kıza sürpriz!
Erzincan’da organize suç örgütüne operasyon!
Erzincan’da organize suç örgütüne operasyon!
Yolu fark etmeyip şantiyeye girdi!
Yolu fark etmeyip şantiyeye girdi!
Iğdır’da AK Parti İl Binasına satırlı saldırı! Gözaltına alındı
Iğdır'da AK Parti İl Binasına satırlı saldırı! Gözaltına alındı
Levent’te bir AVM’de yangın paniği!
Levent'te bir AVM'de yangın paniği!
Minik mehteranlar tarihi mekanları gezdi!
Minik mehteranlar tarihi mekanları gezdi!
Müstakil evin bodrumunda çıkan yangın korkuttu!
Müstakil evin bodrumunda çıkan yangın korkuttu!
Pendik’te feci kaza kamerada
Pendik'te feci kaza kamerada
A Haber patlamanın olduğu Tüpraş’ta
A Haber patlamanın olduğu Tüpraş'ta
Daha Fazla Video Göster