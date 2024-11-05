05 Kasım 2024, Salı
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Göle akan yabancı maddeyi amatör balıkçılar fark etti! Ekipler temizlik için seferber oldu
Sakarya'nın ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde amatör balıkçıların fark ettiği akaryakıt benzeri madde ekipleri harekete geçirdi. Göle emici bariyerler koyan ekipler, maddenin otoyolda meydana gelen kaza neticesinde biriken maddenin suya aktığını öngörüyor.