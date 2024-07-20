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Gölde kaybolan 2 balıkçının cansız bedeni bulundu! Balıkçıların son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Gölde kaybolan 2 balıkçının cansız bedeni bulundu! Balıkçıların son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 01:41
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde balığa çıktıkları gölde tekneleri alabora olunca suda kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Balıkçıların son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Sudan çıkartılan 2 kişinin cenazesi 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Gölde kaybolan 2 balıkçının cansız bedeni bulundu!
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