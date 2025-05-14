Gölbaşı’nda kızıl tilkiler görüntülendi

Ankara’da hava sıcaklıklarının artmasıyla doğada yaban hayvanları da görülmeye başladı. Farklı bölgeler ile doğal koşullara uyum sağlayabilen ve daha çok ormanlar ve kırlarda yaşayan türe, zaman zaman kent içlerinde de rastlanabiliyor. Gölbaşı ilçesi Günalan Mahallesi'ndeki kırsal alanda, yavru kızıl tilkiler anneleriyle birlikte yuvalarında görüntülendi.

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