14 Mayıs 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Gölbaşı'nda kızıl tilkiler görüntülendi
Gölbaşı’nda kızıl tilkiler görüntülendi

Gölbaşı'nda kızıl tilkiler görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2025 11:55
Ankara’da hava sıcaklıklarının artmasıyla doğada yaban hayvanları da görülmeye başladı. Farklı bölgeler ile doğal koşullara uyum sağlayabilen ve daha çok ormanlar ve kırlarda yaşayan türe, zaman zaman kent içlerinde de rastlanabiliyor. Gölbaşı ilçesi Günalan Mahallesi'ndeki kırsal alanda, yavru kızıl tilkiler anneleriyle birlikte yuvalarında görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gölbaşı’nda kızıl tilkiler görüntülendi
Gölbaşı’nda kızıl tilkiler görüntülendi
Gölbaşı'nda kızıl tilkiler görüntülendi
Kazalar KGYS kameralarınca kaydedildi
Kazalar KGYS kameralarınca kaydedildi
Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı
Tağar Çayı’nda su samurları görüntülendi
Tağar Çayı'nda su samurları görüntülendi
Çift gökkuşağı hayranlık uyandırdı
Çift gökkuşağı hayranlık uyandırdı
Kundaklama şüphesi! İtfaiye eri baba mı?
Kundaklama şüphesi! İtfaiye eri baba mı?
Biri kırmızı bültenle aranan 2 cinayet firarisi yakalandı
Biri kırmızı bültenle aranan 2 cinayet firarisi yakalandı
Mayıs ayında kar sürprizi
Mayıs ayında kar sürprizi
Evlilikte kedi krizi! Bulunmazsa boşayacak
Evlilikte kedi krizi! Bulunmazsa boşayacak
Erzincan’da ‘Bozkır Keleri’ görüntülendi
Erzincan’da ‘Bozkır Keleri’ görüntülendi
Çanakkale’de dolandırıcılık operasyonu
Çanakkale'de dolandırıcılık operasyonu
Aşkale’de kar sürprizi
Aşkale’de kar sürprizi
Daha Fazla Video Göster