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Göl kenarında el ve ayağı bağlı halde bulundu!

Göl kenarında el ve ayağı bağlı halde bulundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 01:26
Avcılar'da Küçükçekmece Gölü yakınlarındaki ağaçlık alanda el, ayak ve ağzı bağlı bir kişi bulundu. Yarı baygın halde bulunan A.Ç. (50), hastanede tedavi altına alındı.
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Göl kenarında el ve ayağı bağlı halde bulundu!
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