Gökyüzünde türbülans kabusu: 30 yaralı! Yolcu el bagajı bölümüne sıkıştı

Brezilya semalarındaki bir yolcu uçağında türbülans kabusu yaşandı. Uçak acil iniş yaptı, içindeki 30 yaralı hastaneye kaldırıldı. Bir yolcu ise el bagajı bölümüne sıkıştı.

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