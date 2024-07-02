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Gökyüzünde türbülans kabusu: 30 yaralı! Yolcu el bagajı bölümüne sıkıştı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 02.07.2024 09:34
Brezilya semalarındaki bir yolcu uçağında türbülans kabusu yaşandı. Uçak acil iniş yaptı, içindeki 30 yaralı hastaneye kaldırıldı. Bir yolcu ise el bagajı bölümüne sıkıştı.
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