06 Temmuz 2024, Cumartesi
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Gökyüzünde tanımlanamayan parlak cisim merak uyandırdı! O anları görüntüleyen vatandaşlar: Sanki minareye çarpacak gibiydi
Çorum'un Alaca ilçesinde gökyüzünde hareket halinde tanımlanamayan parlak bir cisim görüldü. Parçalar halinde ilerleyen cismi gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Kameraya yansıyan görüntülerde vatandaşların büyük heyecan yaşadığı görüldü. Alaca ilçesinde Gıyasettin Yılmaz isimli vatandaş, “İlçeden köye geldiğimizde araçtan malzeme indirirken çocuklar, 'ışık geçiyor' dediler. Baktık, göktaşı, uydu olabilir dedik. Çocuğa hemen video çektirdim. Çok hızlı geçti. Sanki minareye çarpacak gibi geçti. Sonra köyün doğu tarafında kayboldu. Doğu tarafına ilerlerken parçalanıp gidiyordu” dedi.