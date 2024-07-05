06 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Gökyüzünde tanımlanamayan parlak cisim merak uyandırdı! O anları görüntüleyen vatandaşlar: Sanki minareye çarpacak gibiydi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2024 23:34
Çorum'un Alaca ilçesinde gökyüzünde hareket halinde tanımlanamayan parlak bir cisim görüldü. Parçalar halinde ilerleyen cismi gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Kameraya yansıyan görüntülerde vatandaşların büyük heyecan yaşadığı görüldü. Alaca ilçesinde Gıyasettin Yılmaz isimli vatandaş, “İlçeden köye geldiğimizde araçtan malzeme indirirken çocuklar, 'ışık geçiyor' dediler. Baktık, göktaşı, uydu olabilir dedik. Çocuğa hemen video çektirdim. Çok hızlı geçti. Sanki minareye çarpacak gibi geçti. Sonra köyün doğu tarafında kayboldu. Doğu tarafına ilerlerken parçalanıp gidiyordu” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alev topu şeklinde tanılanan cisim gökyüzünde!
Alev topu şeklinde tanılanan cisim gökyüzünde!
O cismi gören telefona sarıldı!
O cismi gören telefona sarıldı!
Karabük semalarında parlak bir cisim görüldü!
Karabük semalarında parlak bir cisim görüldü!
Gökyüzündeki parlak cisim merak uyandırdı!
Gökyüzündeki parlak cisim merak uyandırdı!
Boş arazide sülfürik asit bulundu!
Boş arazide sülfürik asit bulundu!
İstanbul’da göktaşı görüntülendi!
İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
İş hanının çatısında korkutan yangın!
İş hanının çatısında korkutan yangın!
İçişleri Bakanı provokasyonu A Haber’e anlattı!
İçişleri Bakanı provokasyonu A Haber'e anlattı!
Haliç’te trafik yoğunluğu!
Haliç'te trafik yoğunluğu!
Yol trafiğe kapandı!
Yol trafiğe kapandı!
Ormanlara giriş yasağı! Popülasyon arttı
Ormanlara giriş yasağı! Popülasyon arttı
Renkli misafirlerini ağırlamaya başladı
Renkli misafirlerini ağırlamaya başladı
Daha Fazla Video Göster