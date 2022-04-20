20 Nisan 2022, Çarşamba
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Gökyüzünde panik anları! Aniden açıldı... İnişe kadar tutmak zorunda kaldılar
Son dakika haberi... Brezilya'da iç hatlar uçuşu yapan özel uçağın kapısı havadayken açıldı. Yaşanan panik anları bir yolcunun cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.