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Gökyüzünde panik anları! Aniden açıldı... İnişe kadar tutmak zorunda kaldılar

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Giriş: 20.04.2022 10:14
Güncelleme:20.04.2022 10:14
Son dakika haberi... Brezilya'da iç hatlar uçuşu yapan özel uçağın kapısı havadayken açıldı. Yaşanan panik anları bir yolcunun cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
Gökyüzünde panik anları! Aniden açıldı... GÖKYÜZÜNDE PANİK ANLARI! ANİDEN AÇILDI...

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Gökyüzünde panik anları! Aniden açıldı...
Gökyüzünde panik anları! Aniden açıldı...
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