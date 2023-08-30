Gökyüzünde Mavi Ay resitali! Görenler mest oldu

Mavi ay, Hatay'ın Samandağ ilçesinde görsel şölen oluşturdu. Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde tanımlanan nadir doğa olayı, sabaha karşı gerçekleşti.