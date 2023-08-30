30 Ağustos 2023, Çarşamba
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Gökyüzünde Mavi Ay resitali! Görenler mest oldu
Mavi ay, Hatay'ın Samandağ ilçesinde görsel şölen oluşturdu. Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde tanımlanan nadir doğa olayı, sabaha karşı gerçekleşti.