Gökyüzünde görsel şölen! 'Süper Ay' tüm izleyenleri görüntüledi

Hatay'ın Samandağ ilçesi semalarında 2024 yılının en büyük ve parlak ayı “Süper Ay” gözlemlendi. Gökbilimciler tarafından Ay'ın yeryüzüne en yakın olan konumu olarak tanımlanan ‘Süper Ay' kartpostallık görüntüler oluşturdu. İşte o görsel şölen...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN