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Gökyüzünde görsel şölen! 'Süper Ay' tüm izleyenleri görüntüledi

Gökyüzünde görsel şölen! 'Süper Ay' tüm izleyenleri görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 23:19
Hatay'ın Samandağ ilçesi semalarında 2024 yılının en büyük ve parlak ayı “Süper Ay” gözlemlendi. Gökbilimciler tarafından Ay'ın yeryüzüne en yakın olan konumu olarak tanımlanan ‘Süper Ay' kartpostallık görüntüler oluşturdu. İşte o görsel şölen...
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