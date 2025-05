Kocaeli'de gençlere yönelik düzenlenen etkinlikte Bungee jumping adrenalini adeta tavan yaptırdı. Bir gencin gökyüzünden süzülürken Çanakkale türküsünü söylemesi aksiyon kamerasına an be an yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN