25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Gökyüzü kızıla büründü

Gökyüzü kızıla büründü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2024 10:21
Ardahan’da sabah saatlerinde gökyüzünde yaşanan hava olayı kentin üzerini kırmızıya boyadı. Ardahan’da yaşanan bu garip hava olayını gören vatandaşlar eşsiz manzarayı izlemeye doyamadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gökyüzü kızıla büründü
Gökyüzü kızıla büründü
Yolunu şaşırdı! Gören şaştı kaldı
Yolunu şaşırdı! Gören şaştı kaldı
İzmir körfezindeki balık ölümleri
İzmir körfezindeki balık ölümleri
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Narin’in annesi katliamın neresinde?
Narin'in annesi katliamın neresinde?
Park halindeki araçta cansız bedene ulaşıldı
Park halindeki araçta cansız bedene ulaşıldı
İstinat duvarı yıkıldı! Bina boşaltıldı
İstinat duvarı yıkıldı! Bina boşaltıldı
Ankara’da akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı
Ankara'da akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı
Şile açıklarında gemi yangını
Şile açıklarında gemi yangını
Veysel Yorulmaz’ın sır ölümünde yeni gelişme!
Veysel Yorulmaz'ın sır ölümünde yeni gelişme!
Arkadaşını çekiçle öldürüp eğlence mekanına gitti
Arkadaşını çekiçle öldürüp eğlence mekanına gitti
Narin Güran cinayetinde yeni deliller neler?
Narin Güran cinayetinde yeni deliller neler?
Daha Fazla Video Göster