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Göksu Nehri siyaha döndü

A Haber
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Giriş: 21.12.2022 13:45
Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Nehri'nde su siyaha döndü. Kuş cennetinden geçen nehirdeki kirliliğinin sebebi ne? A Haber muhabiri Mehmet Miras detayları aktardı.
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Göksu Nehri siyaha döndü
Göksu Nehri siyaha döndü
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