Göksu Nehri alarm veriyor! Yine siyaha döndü

Daha önce Göksu Nehri'ni kirlettiği tespit edilen iki işletmeye para cezası ve kapatma işlemi uygulanmıştı. Ancak nehirdeki manzara yine değişmedi. Göksu Nehri yeniden siyah akmaya başladı. Mersin'den detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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