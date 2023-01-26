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Göksu Nehri alarm veriyor! Yine siyaha döndü

A Haber
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Giriş: 26.01.2023 09:59
Güncelleme:26.01.2023 10:00
Daha önce Göksu Nehri'ni kirlettiği tespit edilen iki işletmeye para cezası ve kapatma işlemi uygulanmıştı. Ancak nehirdeki manzara yine değişmedi. Göksu Nehri yeniden siyah akmaya başladı. Mersin'den detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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