"Gökhan Gönül'ün kayıp kardeşiyim" iddiası! Tek isteği ailesini bulabilmek

Kocaeli İzmit'te bir yetiştirme yurdunda büyüyen 27 yaşındaki Can Gönül, okuyup kendi ayakları üzerinde durmaya başlayınca ailesini aramaya başladı. Araştırmalar yaparak ailesinin izine ulaşan Gönül, milli futbolcu Gökhan Gönül ile kardeş olduğunu öne sürdü.

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