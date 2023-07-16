Gökçeada’daki orman yangını kontrol altına alındı! Gün ağarınca zararın boyutu ortaya çıktı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Dereköy’de dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 16 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar orman, 35 hektar mera ve 60 hektar açık alan olmak üzere toplam 110 hektar alan yanarak zarar gördü.