GÖKBEY helikopteri bomba gibi geliyor! Geri sayım başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye savunma sanayii alanında çağ atladı. Yapılan hamleler sahada etkisini gösterirken o ürünlerden biri olan ve ülkemizin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, zorlu testleri birer birer geride boraktı. Şimdi de ilk görevi için gün sayıyor.