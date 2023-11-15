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GÖKBEY helikopteri bomba gibi geliyor! Geri sayım başladı

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Giriş: 15.11.2023 16:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye savunma sanayii alanında çağ atladı. Yapılan hamleler sahada etkisini gösterirken o ürünlerden biri olan ve ülkemizin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, zorlu testleri birer birer geride boraktı. Şimdi de ilk görevi için gün sayıyor.
GÖKBEY helikopteri bomba gibi geliyor!
GÖKBEY helikopteri bomba gibi geliyor!
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