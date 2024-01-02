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Göçmenleri taşıyan araç polis otosuna çarptı! Kazada 4 polis ve 14 göçmen yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 08:50
Kocaeli'de kaçak göçmenleri taşıyan araç, polis otosuna çarptı. Kazada 4'ü polis, 18 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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