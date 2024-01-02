02 Ocak 2024, Salı
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Göçmenleri taşıyan araç polis otosuna çarptı! Kazada 4 polis ve 14 göçmen yaralandı
Kocaeli'de kaçak göçmenleri taşıyan araç, polis otosuna çarptı. Kazada 4'ü polis, 18 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.