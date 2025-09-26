26 Eylül 2025, Cuma

Göçmen kuşlarının yuvası alevlere teslim oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 15:19
Van'ın önemli sulak alanlarından biri olan ve birçok yabani kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
