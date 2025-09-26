Göçmen kuşlarının yuvası alevlere teslim oldu

Van'ın önemli sulak alanlarından biri olan ve birçok yabani kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN