26 Haziran 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe! Yabancı uyruklu şahısları çeşitli illerde çalıştırarak maddi kazanç elde ediyorlardı
Sakarya’da göçmen kaçakçılığına ilişkin jandarma ekipleri büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Sakarya’da yabancı uyruklu şahısların barınmasına imkan sağlayan ve çeşitli illerde işyerlerinde çalıştırarak maddi kazanç elde eden organizatörlere yönelik farklı tarihlerde gerçekleştirilen 6 ayrı ara yakalama neticesinde toplanan deliller ile birlikte düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi.