Göçmen kaçakçılığına büyük darbe! Yabancı uyruklu şahısları çeşitli illerde çalıştırarak maddi kazanç elde ediyorlardı

Sakarya’da göçmen kaçakçılığına ilişkin jandarma ekipleri büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Sakarya’da yabancı uyruklu şahısların barınmasına imkan sağlayan ve çeşitli illerde işyerlerinde çalıştırarak maddi kazanç elde eden organizatörlere yönelik farklı tarihlerde gerçekleştirilen 6 ayrı ara yakalama neticesinde toplanan deliller ile birlikte düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi.

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