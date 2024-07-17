Göçmen kaçakçılarına Kalkan-26 operasyonu! 94 düzensiz göçmen yakalandı 5 insan kaçakçısı tutuklandı

İstanbul emniyetinin göçmen kaçakçılarıyla ilgili çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Göçmen kaçakçılarına yönelik kalkan-26 operasyonu düzenlendi. Baskında, 5 insan kaçakçısı ve 94 düzensiz göçmen yakalandı.

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