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Göçmen kaçakçılarına Kalkan-26 operasyonu! 94 düzensiz göçmen yakalandı 5 insan kaçakçısı tutuklandı

Göçmen kaçakçılarına Kalkan-26 operasyonu! 94 düzensiz göçmen yakalandı 5 insan kaçakçısı tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 20:12
Güncelleme:17.07.2024 20:14
İstanbul emniyetinin göçmen kaçakçılarıyla ilgili çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Göçmen kaçakçılarına yönelik kalkan-26 operasyonu düzenlendi. Baskında, 5 insan kaçakçısı ve 94 düzensiz göçmen yakalandı.
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