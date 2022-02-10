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Göbek sandılar kilolarca altın çıktı

DHA
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Giriş: 10.02.2022 14:25
İstanbul Havalimanı'nda Arnavutluk vatandaşı Fatime Reçi isimli kadının karnına göbek görünümü vermesi için yerleştirilmiş çantadan kilolarca altın, kol saatleri ve sikkeler ele geçirildi.
Göbek sandılar kilolarca altın çıktı
Göbek sandılar kilolarca altın çıktı
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