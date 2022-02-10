10 Şubat 2022, Perşembe
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Göbek sandılar kilolarca altın çıktı
İstanbul Havalimanı'nda Arnavutluk vatandaşı Fatime Reçi isimli kadının karnına göbek görünümü vermesi için yerleştirilmiş çantadan kilolarca altın, kol saatleri ve sikkeler ele geçirildi.