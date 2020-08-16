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"Gizlice öğrenilen Elif Ba" | Adil Sarmusak: Tüm kitaplar tek bir kitabı işaret ediyor "Kuran-ı Kerim"

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Giriş: 16.08.2020 15:27
Güncelleme:16.08.2020 15:28
Çocukluğunda tek bir kitabı yoktu ama ömrü binlerce kitabın arasında geçti. 81 yaşındaki Adil Sarmusak...Onun için nefes almak neyse kitap kokusu... Yılların sahafına göre kitap karanlıkta yanan bir kibrit ve tüm kitaplar tek bir kitabı işaret ediyor "Kuran-ı Kerim"... Haber kameramanı Mutlu Şimşek'in sahaf Adil amcanın hikayesini gözlemledi. İşte Adil amcanın kitaplar arasında geçen ömründen önemli kesitler...
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"Gizlice öğrenilen Elif Ba"
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