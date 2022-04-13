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Gizlice kadınların videolarını çekip yayınlıyorlardı! Polis ekipleri harekete geçti

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Giriş: 13.04.2022 09:47
Kadınların gizlice videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Gizlice kadınların videolarını çekenlere gözaltı
Gizlice kadınların videolarını çekenlere gözaltı
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