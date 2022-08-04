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Gizli devasa hazine bahçede bulundu! Özel çelik sandıklar içinde tonlarca altın ve mücevher...

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Giriş: 04.08.2022 09:29
Nazi subaylarının gizlediği devasa hazine Polonya'da bulundu. Bir sarayın bahçesinde tespit edilen hazine 10 ton altın ve 18 ton mücevherden oluşuyor.
Bahçede devasa hazine! Tonlarca altın ve... BAHÇEDE DEVASA HAZİNE! TONLARCA ALTIN VE...

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Bahçede devasa hazine! Tonlarca altın ve...
Bahçede devasa hazine! Tonlarca altın ve...
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