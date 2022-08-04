04 Ağustos 2022, Perşembe
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Gizli devasa hazine bahçede bulundu! Özel çelik sandıklar içinde tonlarca altın ve mücevher...
Nazi subaylarının gizlediği devasa hazine Polonya'da bulundu. Bir sarayın bahçesinde tespit edilen hazine 10 ton altın ve 18 ton mücevherden oluşuyor.