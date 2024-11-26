Gizli buzlanma kazayı beraberinde getirdi: Çok sayıda yaralı var

Alaca-Çorum karayolu Elicek Deresi mevkiinde seyir halinde olan Hamza Ağlamaz (45) yönetimindeki 19 AC 983 plakalı kamyonet, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı istikamete geçerek şarampole devrildi. Bu sırada Çorum istikametinde seyir halindeki Seyit Hamza Can yönetimindeki 05 ABC 321 plakalı tır, kaza yapan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan tır, yoldan çıkarak metrelerce sürüklendi. Kazada kamyonet sürücüsü Hve araçta yolcu olarak bulunan Abdülsamet Erdal (30), Hakan Batkin (45) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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