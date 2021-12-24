24 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gizli buzlanma kazaya neden oldu... Korkulukları kıran araç deniz kenarına böyle uçtu

Gizli buzlanma kazaya neden oldu... Korkulukları kıran araç deniz kenarına böyle uçtu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.12.2021 14:47
Trabzon’da etkili olan karlı ve soğuk hava yerini gece saatlerinden itibaren don ve buzlanmaya bırakırken, il genelinde buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan Akçaabat ilçesi Akçakale mevkiinde meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Murat Bulut yönetimindeki minibüs, gizli buzlanma nedeniyle hızla yoldan çıkarak önce elektrik direğine çarptı ardından korkulukları kırıp deniz kenarına uçtu. Kazada sürücü Murat Bulut ile araçta bulunan İdris İpekoğlu ile Mustafa Emirzaoğlu yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına farklı açılardan yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Korkulukları kıran araç deniz kenarına böyle uçtu
Korkulukları kıran araç deniz kenarına böyle uçtu
Samanlıktaki iğnenin keşfi gibi! İlk kez...
Samanlıktaki iğnenin keşfi gibi! İlk kez...
Şüpheli paket! İçinden bomba çıktı
Şüpheli paket! İçinden bomba çıktı
Bastığı rögar kapağı sonu oluyordu...
Bastığı rögar kapağı sonu oluyordu...
Sağlam dişlerini çektirdi! Gerçek bambaşka...
Sağlam dişlerini çektirdi! Gerçek bambaşka...
Sivas’ta 1700 yıllık zeytinyağı bulundu
Sivas'ta 1700 yıllık zeytinyağı bulundu
Eziyet görüntülerinin cezası gecikmedi
Eziyet görüntülerinin cezası gecikmedi
Okul önünde arabanın çarpığı öğrenci ağır yaralandı
Okul önünde arabanın çarpığı öğrenci ağır yaralandı
Sokak köpeğine simitçi şefkati
Sokak köpeğine simitçi şefkati
Şişen cep telefonu bataryası elinde patladı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Şişen cep telefonu bataryası elinde patladı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Emine Erdoğan Afrika Seyahatlerini anlattı
Emine Erdoğan "Afrika Seyahatlerini" anlattı
Kağıt toplayıcısının çöp kovasını çaldığı anlar kamerada
Kağıt toplayıcısının çöp kovasını çaldığı anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster