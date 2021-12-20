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Gizemli cinayette isyan ettiren karar! Ebru Aras bir kez daha öldü

DHA
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Giriş: 20.12.2021 11:30
Iğdır’da 2 yıl önce hamile eşini öldürdüğü iddia edilen öğretmen Umut Aras, 18 ay tutuklu kaldıktan sonra şartlı tahliye edildi. Mahkemesi devam eden cinayetle ilgili 9. Duruşma 17 Mart 2022 tarihine ertelendi. Eşini öldürme suçuyla yargılaması devam eden Aras’ın öğretmenliğe geri dönüş müracaatının kabul edilmesi ise acılı aileye isyan ettirdi. Aile, Umut Aras’ın öğretmenliğe yeniden dönmesine ilişkin itiraz dilekçesini bakanlığa sundu.
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