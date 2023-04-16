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Girilmedik ev bırakmadı! DEV AYI savaş alanına çevirdi

İHA
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Giriş: 16.04.2023 15:20
Kış uykusuna yatmayan dev ayı, 4 aydır Trabzon ile Gümüşhane arasında yer alan 2 bin 300 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası Davunlu Obası'nda girilmedik yayla evi bırakmadı. Ayının girdiği evlere çevredeki aç tilkilerin de girdiği ve onların da yiyecek aradığı görüntülere yansıdı.
Girilmedik ev bırakmadı! Savaş alanına çevirdi GİRİLMEDİK EV BIRAKMADI! SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

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Girilmedik ev bırakmadı! Savaş alanına çevirdi
Girilmedik ev bırakmadı! Savaş alanına çevirdi
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