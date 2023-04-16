Girilmedik ev bırakmadı! DEV AYI savaş alanına çevirdi

Kış uykusuna yatmayan dev ayı, 4 aydır Trabzon ile Gümüşhane arasında yer alan 2 bin 300 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası Davunlu Obası'nda girilmedik yayla evi bırakmadı. Ayının girdiği evlere çevredeki aç tilkilerin de girdiği ve onların da yiyecek aradığı görüntülere yansıdı.

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