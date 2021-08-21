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Giresun'daki sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti! Hükümet millete verdiği sözü tuttu

İHA
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Giriş: 21.08.2021 14:54
Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos'ta, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü sel afetinden en çok etkilen Dereli ilçesinde, afetin izleri silindi. Afetzedeler için ilçede yıkılan riskli yapıların yerine TOKİ bünyesinde inşa edilen 216 konut ve 72 iş yerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı. Yaraların sarılıp, hayatın normale döndüğü ilçede, afetin yıl dönümü yaklaşırken acılar da tazelendi. Sel kayıplarının hüznünün yaşandığı ilçede halk, aradan geçen 1 yıllık zamandaki değişimden memnun kaldıklarını söyledi.
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