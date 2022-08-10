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Giresun'daki lunaparkta tren raydan çıktı! Bir kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 10.08.2022 00:55
Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düştü. Kazada hayatını kaybeden kişinin Giresun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe (27) olduğu öğrenildi.
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