Giresun’da sıra dışı düğün: Kardan yaptığı geline ’Münire’ ismini koydu, takı töreni yaptı

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy’de ilginç bir düğün yaşandı. Köy sakinlerinden Osman Karadeniz, kar yağışının ardından kardan bir gelin yaptı ve ona 'Münire' ismini verdi. Karadeniz, bu sıra dışı gelin için takım elbisesini giyerek düğün töreni düzenledi. Köy sakinlerinin de katıldığı eğlencede takı töreni yapıldı, ardından horon oynandı. Karadeniz, “Hayatımın aşkını buldum” diyerek eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede viral olan görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi ve büyük ilgi gördü.

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