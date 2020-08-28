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Giresun'da selden böyle kurtuldular! Nefes kesen operasyon kamerada

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Giriş: 28.08.2020 12:56
Güncelleme:28.08.2020 13:00
Son dakika haberi... Selin vurduğu Giresun’da bir evde 2’si engelli 6 kişi mahsur kalmıştı. O kişiler helikopterle kurtarıldı. O anlara dair çok çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. İşte nefes kesen kurtarma operasyonu saniye saniye kamerada… A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Selin vurduğu Giresun'da bir evde 2'si engelli 6 kişi mahsur kalmıştı. O kişiler helikopterle kurtarıldı. O anlara dair çok çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

İşte nefes kesen kurtarma operasyonu saniye saniye kamerada…

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