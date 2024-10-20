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Giresun yaylalarına kar yağdı çobanlar zorlu dönüş yolculuğuna çıktı

Giresun yaylalarına kar yağdı çobanlar zorlu dönüş yolculuğuna çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 15:54
Güncelleme:20.10.2024 15:55
Giresun'un yüksek kesimlerinde, mevsimin ilk kar yağışı etkisini gösterdi. Yaylalar, beyaz örtüyle kaplanarak kış mevsiminin karşılanmasını simgeleyen eşsiz manzaralar sundu. Doğanın muhteşem güzellikleriyle birleşen kar, yaylada yaşayan çobanlar için zorlu bir dönüş yolculuğunu başlattı.
Giresun yaylalarında çobanların zorlu dönüş yolculuğu
Giresun yaylalarında çobanların zorlu dönüş yolculuğu
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