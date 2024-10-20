20 Ekim 2024, Pazar
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Giresun yaylalarına kar yağdı çobanlar zorlu dönüş yolculuğuna çıktı
Giresun'un yüksek kesimlerinde, mevsimin ilk kar yağışı etkisini gösterdi. Yaylalar, beyaz örtüyle kaplanarak kış mevsiminin karşılanmasını simgeleyen eşsiz manzaralar sundu. Doğanın muhteşem güzellikleriyle birleşen kar, yaylada yaşayan çobanlar için zorlu bir dönüş yolculuğunu başlattı.