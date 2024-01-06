“Gidiyoruz ama döneceğiz” demişlerdi! Hataylı depremzedeler sözlerini tuttu

6 Şubat depremleriyle yakınlarını ve evlerini kaybeden afetzedeler, memleketlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Geleceğe dair umutları duvarlara yazan ve "Geri döneceğiz" diyen depremzedeler, yaklaşık 1 yıl sonra sözlerini tuttu ve evlerine geri döndü.

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