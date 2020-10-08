Gıdada büyük oyun: Suya para veriyoruz

Gıda ürünlerinde tağşiş yapanlar sınır tanımıyor. Özellikle kalsiyum kaynağı olarak bilinen peynir ve yoğurttaki hilelerin başında bitkisel ya da süt harici yağ kullanımı geliyor. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.

Gıda ürünlerinde tağşiş yapanlar sınır tanımıyor. Özellikle kalsiyum kaynağı olarak bilinen peynir ve yoğurttaki hilelerin başında bitkisel ya da süt harici yağ kullanımı geliyor.

SUYA PARA VERİYORUZ

Yağ, protein, kalsiyum yediğimizi düşünüp de aslında biz suya para vermiş oluyoruz.