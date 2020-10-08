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Gıdada büyük oyun: Suya para veriyoruz

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Giriş: 08.10.2020 10:57
Güncelleme:08.10.2020 12:25
Gıda ürünlerinde tağşiş yapanlar sınır tanımıyor. Özellikle kalsiyum kaynağı olarak bilinen peynir ve yoğurttaki hilelerin başında bitkisel ya da süt harici yağ kullanımı geliyor. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.

Gıda ürünlerinde tağşiş yapanlar sınır tanımıyor. Özellikle kalsiyum kaynağı olarak bilinen peynir ve yoğurttaki hilelerin başında bitkisel ya da süt harici yağ kullanımı geliyor.

SUYA PARA VERİYORUZ

Yağ, protein, kalsiyum yediğimizi düşünüp de aslında biz suya para vermiş oluyoruz.

Suya para veriyoruz
"Suya para veriyoruz"
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