Gıda israfına karşı özel proje! Açık büfede 150 gram çöpe gidiyor

Türkiye'de her yıl 25 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Masalar donatılıyor, çeşit çeşit serpme kahvaltılar ve açık büfeler gözümüzü doyuruyor. Geriye ise çoğu zaman tabaklarda yenmemiş yiyecekler kalıyor. İşte bu israfa dur demek için bir proje hazırlandı. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından geliştirilen proje önce Cumhurbaşkanlığına ardından Meclis'e sunulacak. Amaç sofralarımızdaki israfı en aza indirmek ve milyonlarca ton gıdayı çöpe gitmekten kurtarmak.

