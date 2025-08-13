13 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Gıda israfına karşı özel proje! Açık büfede 150 gram çöpe gidiyor
Gıda israfına karşı özel proje! Açık büfede 150 gram çöpe gidiyor

Gıda israfına karşı özel proje! Açık büfede 150 gram çöpe gidiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2025 16:20
Türkiye'de her yıl 25 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Masalar donatılıyor, çeşit çeşit serpme kahvaltılar ve açık büfeler gözümüzü doyuruyor. Geriye ise çoğu zaman tabaklarda yenmemiş yiyecekler kalıyor. İşte bu israfa dur demek için bir proje hazırlandı. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından geliştirilen proje önce Cumhurbaşkanlığına ardından Meclis'e sunulacak. Amaç sofralarımızdaki israfı en aza indirmek ve milyonlarca ton gıdayı çöpe gitmekten kurtarmak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gıda israfına karşı özel proje! Açık büfede 150 gram çöpe gidiyor
Adana mayer cinsi limonunda hasat zamanı!
Adana mayer cinsi limonunda hasat zamanı!
Çanakkale’de yine orman yangını başladı
Çanakkale'de yine orman yangını başladı
Türk aktivist A Haber’de
Türk aktivist A Haber'de
Kavurucu sıcaklar eve hapsetti
Kavurucu sıcaklar eve hapsetti
Ataşehir’de kıskançlık krizi
Ataşehir'de kıskançlık krizi
Alaşehir’deki feci ambulans kazası kamerada
Alaşehir'deki feci ambulans kazası kamerada
İnternetten alınan kremlerde büyük tehlike!
İnternetten alınan kremlerde büyük tehlike!
Beyin kanaması belirtilerine dikkat!
Beyin kanaması belirtilerine dikkat!
Çocukların unutulmaz sanal gerçeklik deneyimi!
Çocukların unutulmaz sanal gerçeklik deneyimi!
Ünlü oyuncu Collins Fethiye’ye hayran kaldı
Ünlü oyuncu Collins Fethiye’ye hayran kaldı
Gıda israfına karşı özel proje!
Gıda israfına karşı özel proje!
İzmir’de su krizi! Bidon satışları tavan yaptı
İzmir’de su krizi! Bidon satışları tavan yaptı
Daha Fazla Video Göster