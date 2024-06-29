29 Haziran 2024, Cumartesi
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Gezmek için 8 bin 800 kilometre uzaktan geldiği Konya'da şifa buldu
Kanada'da yaşayan 26 yaşındaki Mücahit Karakoç, her yıl gezmeye geldiği Konya'da bu sefer uygulanan tedavi ile yaklaşık 14 gün içerisinde crohn hastalığına karşı şifa buldu.