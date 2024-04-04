Geriye sadece kemikleri kaldı! Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye'den

Türkiye'de zaman zaman vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler kayda geçiyor. Onlardan biri de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayda alındı. Kara ve kızıl akbabalar ile kurt av başında saniye saniye görüntülendi...

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