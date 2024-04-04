05 Nisan 2024, Cuma
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Geriye sadece kemikleri kaldı! Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye'den
Türkiye'de zaman zaman vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler kayda geçiyor. Onlardan biri de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayda alındı. Kara ve kızıl akbabalar ile kurt av başında saniye saniye görüntülendi...