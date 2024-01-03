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Geri manevra yapan otomobil kafenin bahçesine daldı: 1'i öğrenci 3 yaralı

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Giriş: 03.01.2024 15:54
Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri manevra yapan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafenin bahçesine daldı. Kazada, 1 öğrenci 3 kişi yaralandı.
Otomobil kafenin bahçesine daldı: 3 yaralı
Otomobil kafenin bahçesine daldı: 3 yaralı
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