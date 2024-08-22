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Gerede'deki orman yangını 13 saattir devam ediyor!

Gerede'deki orman yangını 13 saattir devam ediyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 01:49
Ankara'nın Kızılcaham ilçesinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları 13 saattir devam ediyor. Gerede'ye çevre illerden çok sayıda ekip sevk edildi.
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Gerede’deki orman yangını 13 saattir devam ediyor!
Gerede'deki orman yangını 13 saattir devam ediyor!
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