Gerede’deki orman yangını 13 saattir devam ediyor!

Ankara'nın Kızılcaham ilçesinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları 13 saattir devam ediyor. Gerede'ye çevre illerden çok sayıda ekip sevk edildi.

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