Gerçekliği sorgulatan pasta sanatı! Hangisi pasta, hangisi heykel?

Gördüğü her şeyi pastadan yapan bir sanatçı. Kimi zaman devlet büyüklerinin büstlerini pasta yapıyor kimi zamansa bir arabayı. Pastaları o kadar gerçekçi ki görenler gerçeğinden ayırt edemediği gibi kesmeye de kıyamıyor. A Haber ekibi Sanatçı Tuba Geçkil’in o pastaları görüntüledi. İşte detaylar…

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