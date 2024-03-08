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Gerçekliği sorgulatan pasta sanatı! Hangisi pasta, hangisi heykel?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 21:06
Gördüğü her şeyi pastadan yapan bir sanatçı. Kimi zaman devlet büyüklerinin büstlerini pasta yapıyor kimi zamansa bir arabayı. Pastaları o kadar gerçekçi ki görenler gerçeğinden ayırt edemediği gibi kesmeye de kıyamıyor. A Haber ekibi Sanatçı Tuba Geçkil’in o pastaları görüntüledi. İşte detaylar…
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