Gerçek yan bina yıkıldığında ortaya çıktı

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında şaşkına çeviren bir durum yaşandı. Yıkımı yapılan apartmanın bitişiğindeki binanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN