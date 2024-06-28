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Gerçeğini aratmayan tatbikat!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 21:39
Kilis merkezde bulunan Resul Osman Dağı Mesire Alanında 24-28 Haziran’da yapılan eğitimde, deprem, sel, trafik kazası ve kayıp kişi senaryoları içeren tatbikat sona erdi. 8 eğitmenin katıldığı ve toplamda 3 gün süren teorik ve temel eğitim kampı, 24 personelin eğitimi başarı ile tamamlayıp UMKE Gönüllüsü olmaya hak kazandı. Katılımcılara belgeleri, Kilis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kadir Söylemez ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı İrfan Küçükoğlu tarafından verildi.
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