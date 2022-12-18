Geniş bütçeli vahşi yaşam belgesellerini aratmayan görüntüler TÜRKİYE'DEN! Kurt sürüsü yılkı atını avlayıp böyle parçaladı

Dünyanın çeşitli noktalarında ve Türkiye'de vahşi doğanın acımasız yüzü fotokapanlara veya cep telefonu kameralarına yansıyor. İşte onlardan biri de Afyonkarahisar'da kayda geçti. Sürü halinde ortaya çıkan kurtlar yılkı atını parçalyıp yedi. İşte o anlar...

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