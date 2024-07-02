Gençlik yaz okulları başladı! 11-14 ve 15-18 yaş arası gençlere yönelik yaz okulları ücretsiz

Gençlik merkezlerinde yaz okulları bugün itibarıyla başladı. Peki öğrenciler bu okullarda hangi eğitimleri görüyor? Yaz okullarında neler yapılıyor? Tüm detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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