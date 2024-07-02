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Gençlik yaz okulları başladı! 11-14 ve 15-18 yaş arası gençlere yönelik yaz okulları ücretsiz

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 02.07.2024 13:00
Gençlik merkezlerinde yaz okulları bugün itibarıyla başladı. Peki öğrenciler bu okullarda hangi eğitimleri görüyor? Yaz okullarında neler yapılıyor? Tüm detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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